ТАСС: освобождение Новой Сорочины приближает ВС РФ к Малой Локне

КУРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Новая Сорочина в Курской области приближает российские войска к Малой Локне. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Это приближает подразделения ВС РФ к Малой Локне», — сказал собеседник агентства.
По данным Минобороны России, в течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили уничтожение формирований Вооруженных сил Украины на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина.