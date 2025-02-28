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ТАСС: освобождение Новой Сорочины приближает ВС РФ к Малой Локне

По данным Минобороны России, в течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили уничтожение формирований Вооруженных сил Украины на территории Курской области.

Источник: РИА "Новости"

КУРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Новая Сорочина в Курской области приближает российские войска к Малой Локне. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Это приближает подразделения ВС РФ к Малой Локне», — сказал собеседник агентства.

По данным Минобороны России, в течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжили уничтожение формирований Вооруженных сил Украины на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина.