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Главное из брифинга Минобороны 22−28 февраля 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 22 по 28 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли девять групповых ударов

За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей: объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины, военные аэродромы, склады горючего, цеха сборки, места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВС РФ освободили четыре населенных пункта

Военнослужащие «Западной» группировки взяли под контроль села Новолюбовка в ЛНР и Тополи в Харьковской области.

В Донецкой Народной Республике бойцы «Центральной» группировки заняли населенный пункт Новоандреевка, а военнослужащие «Южной» группировки войск — село Улаклы.

Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении

Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в Харьковской области.

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 1960 военнослужащих, 11 танков, 156 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, две боевые машины РСЗО, 40 орудий полевой артиллерии, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 12 складов боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 340 боевиков

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам противника.

ВСУ потеряли более 1340 бойцов, танк, 13 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.

Группировка «Юг» продвинулась в оборону противника

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по 10 бригадам ВСУ, формированиям «Иностранного легиона» и бригаде спецназначения «Азов».

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Бойцы «Центр» продавили оборону противника

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ.

Потери украинской стороны превысили 2340 человек. Российские военнослужащие уничтожили пять танков, 32 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» заняла выгодные рубежи

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение восьми украинским формированиям.

Потери противника в живой силе превысили 1180 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: два танка, 10 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение 11 бригадам противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили 11 украинских бригад.

«ВСУ потеряли свыше 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.

Результаты работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • самолет МиГ-29 воздушных сил Украины;
  • 20 управляемых авиационных бомбы JDAM;
  • девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 13 управляемых авиационных бомб Hammer;
  • 42 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire;
  • 702 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.