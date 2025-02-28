Главное из брифинга Минобороны 22−28 февраля 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 1960 военнослужащих, 11 танков, 156 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, две боевые машины РСЗО, 40 орудий полевой артиллерии, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 12 складов боеприпасов.