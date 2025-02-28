По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли девять групповых ударов
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей: объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины, военные аэродромы, склады горючего, цеха сборки, места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ освободили четыре населенных пункта
Военнослужащие «Западной» группировки взяли под контроль села Новолюбовка в ЛНР и Тополи в Харьковской области.
В Донецкой Народной Республике бойцы «Центральной» группировки заняли населенный пункт Новоандреевка, а военнослужащие «Южной» группировки войск — село Улаклы.
Группировка «Север» продвинулась в Харьковском направлении
Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в Харьковской области.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: свыше 1960 военнослужащих, 11 танков, 156 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, две боевые машины РСЗО, 40 орудий полевой артиллерии, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 12 складов боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1 340 боевиков
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1340 бойцов, танк, 13 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.
Группировка «Юг» продвинулась в оборону противника
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары по 10 бригадам ВСУ, формированиям «Иностранного легиона» и бригаде спецназначения «Азов».
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Бойцы «Центр» продавили оборону противника
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ.
Потери украинской стороны превысили 2340 человек. Российские военнослужащие уничтожили пять танков, 32 боевые бронированные машины, 22 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» заняла выгодные рубежи
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение восьми украинским формированиям.
Потери противника в живой силе превысили 1180 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: два танка, 10 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 22 орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение 11 бригадам противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили 11 украинских бригад.
«ВСУ потеряли свыше 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- самолет МиГ-29 воздушных сил Украины;
- 20 управляемых авиационных бомбы JDAM;
- девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 13 управляемых авиационных бомб Hammer;
- 42 реактивных снаряда системы залпового огня Vampire;
- 702 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.