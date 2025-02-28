Новые правила эвакуации при воздушной тревоге ввели в Воронежской области

Воронежские школьники пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на то, что во время действия воздушной тревоги в регионе уроки продолжились. По словам учеников, после объявления опасности их не вывели в безопасное место, ссылаясь на новые правила. Об этом Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале в пятницу, 28 февраля.
После запуска сирен и передаче информации об опасности в теле- и радиоэфире педагогам и воспитателям необходимо прервать уроки, игры, тихий час или прогулку в детском саду. После этого обучающихся отправляют в укрытия, убежища или иные, предусмотренные для этой цели помещения, где они остаются до сигнала об отбое.
При этом, оповещение через смс-рассылку и пуш-уведомления сохраняется, однако оно в первую очередь нацелено на повышение внимания педагогов и руководящего состава организаций.
«В образовательных учреждениях с педагогическими коллективами проведены инструктажи, касающиеся алгоритма действий во время объявления опасности. Кроме того, администрациям организаций рекомендовано — на постоянной основе проводить разъяснительную работу с законными представителями обучающихся и воспитанников», — отметили в облправительстве.