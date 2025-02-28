Новые правила эвакуации при воздушной тревоге ввели в Воронежской области

После запуска сирен и передаче информации об опасности в теле- и радиоэфире педагогам и воспитателям необходимо прервать уроки, игры, тихий час или прогулку в детском саду. После этого обучающихся отправляют в укрытия, убежища или иные, предусмотренные для этой цели помещения, где они остаются до сигнала об отбое.