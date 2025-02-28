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Новые правила эвакуации при воздушной тревоге ввели в Воронежской области

Теперь отправлять обучающихся в укрытие необходимо только при сигнале «Внимание всем!».

Источник: АиФ Воронеж

Воронежские школьники пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на то, что во время действия воздушной тревоги в регионе уроки продолжились. По словам учеников, после объявления опасности их не вывели в безопасное место, ссылаясь на новые правила. Об этом Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале в пятницу, 28 февраля.

В правительстве Воронежской области объяснили, что теперь при угрозе воздушной тревоги, ракетной опасности и атаки БПЛА школьников и воспитанников детсадов будут отправлять в укрытия только после сигнала «Внимание всем!» Решение приняли на заседании оперативного штаба.

После запуска сирен и передаче информации об опасности в теле- и радиоэфире педагогам и воспитателям необходимо прервать уроки, игры, тихий час или прогулку в детском саду. После этого обучающихся отправляют в укрытия, убежища или иные, предусмотренные для этой цели помещения, где они остаются до сигнала об отбое.

При этом, оповещение через смс-рассылку и пуш-уведомления сохраняется, однако оно в первую очередь нацелено на повышение внимания педагогов и руководящего состава организаций.

«В образовательных учреждениях с педагогическими коллективами проведены инструктажи, касающиеся алгоритма действий во время объявления опасности. Кроме того, администрациям организаций рекомендовано — на постоянной основе проводить разъяснительную работу с законными представителями обучающихся и воспитанников», — отметили в облправительстве.