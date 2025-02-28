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В Новосибирской области прошла ярмарка вакансий для участников СВО

Компании представили 2100 вакансий.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области для участников СВО прошла ярмарка вакансий. 134 компании представили свои 2100 вакансий. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития области.

Соискателям представители разных организаций рассказали об открытых в области предложениях. 13 человек получили работу в тот же день, ещё 200 попали на следующий этап собеседования.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что контрактникам СВО из Новосибирской области единовременно выплатят 1,2 млн. Президентский указ установил повышенные выплаты для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

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