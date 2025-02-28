ВСУ начали саботировать приказы командования под Красноармейском, сообщили в ДНР

Судя по одному из них, командир подразделения противника требовал от подчиненного с позывным Астра выслать солдат для перевозки вещей.
«Астра отвечает, что все отказываются выполнять этот приказ, потому что идут постоянные обстрелы», — говорится в публикации.
В четверг Народная милиция республики опубликовала еще один перехват. На записи можно услышать, как командир ВСУ, возмущенный тем, что военные оставили позицию под Красноармейском, приказывает им вернуться обратно, несмотря на продолжение обстрела.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
В конце прошлой недели глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВС России продолжают охватывать Красноармейск с флангов и успешно купируют попытки контратак ВСУ.