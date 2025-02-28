Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 240 человек, бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия,
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 64 075 человек. Уничтожено 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров, 2084 боевые бронированные машины, 2251 автомобиль, 495 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Освобожден населенный пункт Новая Сорочина
В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Новая Сорочина. В районах Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражены четыре контратаки противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в 24 населенных пунктах.