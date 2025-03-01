В Удомле фрагменты беспилотника попали в окно квартиры

Ранее власти сообщали, что над территорией региона отражена атака беспилотных летательных аппаратов.
«Игорь Руденя сообщил: в результате отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Силы и средства работают на месте», — говорится в сообщении правительства региона.
Отмечается, что сейчас администрация муниципалитета «временно размещает жителей дома в одном из образовательных учреждений города». Проводятся мероприятия по ликвидации последствий, подчеркивают власти.
Уточняется, что по окончании процесса ликвидации жители будут возвращены в свои квартиры. Обстановка находится на контроле губернатора.