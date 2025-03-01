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В Удомле фрагменты беспилотника попали в окно квартиры

РЯЗАНЬ, 28 фев — РИА Новости. Фрагменты БПЛА попали в окно квартиры жилого дома в Удомле Тверской области, жителей временно размещают в образовательном учреждении, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.

Источник: © РИА Новости

Ранее власти сообщали, что над территорией региона отражена атака беспилотных летательных аппаратов.

«Игорь Руденя сообщил: в результате отражения атаки БПЛА над территорией Тверской области зафиксировано попадание фрагментов беспилотника в окно одной из квартир жилого дома в Удомле. Силы и средства работают на месте», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что сейчас администрация муниципалитета «временно размещает жителей дома в одном из образовательных учреждений города». Проводятся мероприятия по ликвидации последствий, подчеркивают власти.

Уточняется, что по окончании процесса ликвидации жители будут возвращены в свои квартиры. Обстановка находится на контроле губернатора.