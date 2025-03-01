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Минобороны сообщило об уничтожении машины Bradley и живой силы ВСУ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» Западной группировки войск уничтожил боевую машину пехоты Bradley и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчет противотанкового ракетного комплекса “Фагот” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожил боевую машину пехоты Bradley и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

О целях расчету «Фагота» сообщили разведчики, которые засекли выдвижение к переднему краю боевой техники противника. Украинские военные пытались осуществить маневр по доставке личного состава, уточнили в министерстве. После получения координатов, российские военнослужащие выдвинулись в указанный район для уничтожения целей.