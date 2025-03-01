Минобороны сообщило об уничтожении машины Bradley и живой силы ВСУ

«Расчет противотанкового ракетного комплекса “Фагот” 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожил боевую машину пехоты Bradley и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.
О целях расчету «Фагота» сообщили разведчики, которые засекли выдвижение к переднему краю боевой техники противника. Украинские военные пытались осуществить маневр по доставке личного состава, уточнили в министерстве. После получения координатов, российские военнослужащие выдвинулись в указанный район для уничтожения целей.