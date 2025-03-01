Минобороны заявило о поражении позиций и укрытий ВСУ в курском приграничье

«Современное технологическое оснащение машины и боевой опыт экипажа позволили быстро провести боевое развертывание и привязаться к местности. Затем экипаж нанес серию ударов термобарическими снарядами по противнику. Как говорят сами огнеметчики, в экипаже понимают, что от их работы зависит успешное выполнение нашими штурмовыми группами задач, поэтому стараются на несколько раз все перепроверить перед выездом», — отметили в военном ведомстве.