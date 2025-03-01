Минобороны заявило о поражении позиций и укрытий ВСУ в курском приграничье

«Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 “Тосочка” отдельной бригады РХБ-защиты группировки “Север” в ходе выполнения боевых задач уничтожил позиции и укрытия с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области в ночное время», — рассказали в ведомстве.
В ходе воздушной разведки в ночное время было обнаружено скопление личного состава ВСУ, и экипаж ТОС-2 совместно с группой охранения немедленно выдвинулся на огневую позицию. Удар по позициям ВСУ был нанесен термобарическими снарядами, а точное попадание подтвердили кадры, полученные с беспилотников.
«Современное технологическое оснащение машины и боевой опыт экипажа позволили быстро провести боевое развертывание и привязаться к местности. Затем экипаж нанес серию ударов термобарическими снарядами по противнику. Как говорят сами огнеметчики, в экипаже понимают, что от их работы зависит успешное выполнение нашими штурмовыми группами задач, поэтому стараются на несколько раз все перепроверить перед выездом», — отметили в военном ведомстве.
ТОС-2 «Тосочка» — современное технологическое решение в области огнеметных систем. В отличии от предшественника ТОС-1А «Солнцепек», «Тосочка» установлена на колесном шасси автомобиля «Урал» или «Торнадо-У». Благодаря сниженному весу пусковой установки, машина более маневренная и быстрая. «Но самое главное — значительно выросла дальность стрельбы. “Тосочка” способна доставать противника на дистанции 20 километров», — отметили в Минобороны.