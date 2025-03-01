Путину передали статуэтку от матери погибшего на СВО бойца из Иркутска

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи с главой государства Владимиром Путиным передал статуэтку от матери погибшего на спецоперации бойца. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Ольга Дьяконова, мама Героя России Эдуарда Дьяконова, просила передать слова благодарности за память о сыне. На встрече в 2023 году рассказал Владимиру Владимировичу о самом молодом Герое России. Тогда президент поддержал нашу инициативу по увековечиванию памяти Эдуарда Дьяконова», — написал в соцсетях глава региона.
В знак уважения и благодарности мать Героя России передала президенту собирательный образ, который сделали местные мастера. Игорь Кобзев отметил, что поддерживает связь с матерью погибшего участника СВО, которая является членом Общественной палаты.
В память о героизме Эдуарда Дьяконова в Мариуполе был открыт памятник, сквер и школа, а в Свердловском округе Иркутска в его честь названа улица.
20-летний Эдуард Дьяконов встал на защиту Родины с начала спецоперации. В зоне СВО он был в должности старшего радиста-разведчика. В ходе выполнения боевого задания 24 марта 2022 года боец накрыл телом гранату и тем самым спас сослуживцев.