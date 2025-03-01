Путину передали статуэтку от матери погибшего на СВО бойца из Иркутска

20-летний Эдуард Дьяконов встал на защиту Родины с начала спецоперации. В зоне СВО он был в должности старшего радиста-разведчика. В ходе выполнения боевого задания 24 марта 2022 года боец накрыл телом гранату и тем самым спас сослуживцев.