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Группировка «Центр» за сутки уничтожила до 345 военных ВСУ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 345 военнослужащих в зоне действий группировки российских войск «Центр» и свыше 185 — в зоне «Востока», сообщили начальники пресс-центров группировок.

Источник: © РИА Новости

«Группировка войск “Центр” продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции… Противник потерял до 345 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard», — сказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Кроме того, группировка уничтожила семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

«Группировка войск “Восток” продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции… В течение суток противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Расчеты противовоздушной обороны сбили четыре тяжелых коптера типа «Баба-Яга», а артиллерией и барражирующими боеприпасами уничтожены склад горюче-смазочных материалов, пункт боепитания и три пункта управления беспилотной авиацией, добавил Гордеев.

В зоне «Южной» группировки противник потерял свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, сообщил Вадим Астафьев. В зоне действий «Севера» ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и боевую машину пехоты, сообщил Ярослав Якимкин. Подразделения «Днепра» уничтожили до украинских 95 военнослужащих, сообщил Роман Кодрян.