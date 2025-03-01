«Группировка войск “Центр” продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции… Противник потерял до 345 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard», — сказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Кроме того, группировка уничтожила семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV, два пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.
«Группировка войск “Восток” продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции… В течение суток противник потерял более 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Расчеты противовоздушной обороны сбили четыре тяжелых коптера типа «Баба-Яга», а артиллерией и барражирующими боеприпасами уничтожены склад горюче-смазочных материалов, пункт боепитания и три пункта управления беспилотной авиацией, добавил Гордеев.
В зоне «Южной» группировки противник потерял свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, сообщил Вадим Астафьев. В зоне действий «Севера» ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и боевую машину пехоты, сообщил Ярослав Якимкин. Подразделения «Днепра» уничтожили до украинских 95 военнослужащих, сообщил Роман Кодрян.