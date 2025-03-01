Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Уточняется, что атаки отражали в восьми регионах:
- над территорией Тверской области — 21 дрон;
- в Крыму — 11;
- в Брянской области — пять беспилотников;
- в Белгородской и Ростовской — по три;
- в Смоленской и Липецкой — по два;
- в Курской области — один БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.