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Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Силы ПВО за ночь ликвидировали 48 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Уточняется, что атаки отражали в восьми регионах:

  • над территорией Тверской области — 21 дрон;
  • в Крыму — 11;
  • в Брянской области — пять беспилотников;
  • в Белгородской и Ростовской — по три;
  • в Смоленской и Липецкой — по два;
  • в Курской области — один БПЛА.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.