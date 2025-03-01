Над Крымом сбили 11 беспилотников

По данным военного ведомства, всего было перехвачено и уничтожено 48 украинских БПЛА.
«21 беспилотник над территорией Тверской области, 11 — над Республикой Крым, пять БПЛА — над территорией Брянской области, по три над Белгородской и Ростовской областями, по два над территориями Смоленской и Липецкой областей и один — над Курской областью», — уточняется в сообщении.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать территорию России с воздуха. Накануне над регионами трижды сбивали массированные атаки дронов. Так, силы ПВО в ночь на 28 февраля уничтожили 22 БПЛА над Кубанью, Орловской и Смоленской областями, а также приграничьем России.
В 10:30 беспилотник сбили над Крымом.
Вечером атака повторилась. В период с 17.44 до 19.45 мск средствами ПВО были уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата: 43 — над территорией Брянской области, пять — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Орловской области и один — над территорией Калужской области.