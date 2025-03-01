Над Крымом сбили 11 беспилотников

«21 беспилотник над территорией Тверской области, 11 — над Республикой Крым, пять БПЛА — над территорией Брянской области, по три над Белгородской и Ростовской областями, по два над территориями Смоленской и Липецкой областей и один — над Курской областью», — уточняется в сообщении.