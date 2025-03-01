В Прикамье простятся с 28-летним сапёром Дмитрием Петровым, погибшим на СВО

Друзья и родные простятся с 28-летним сапёром Дмитрием Петровым, погибшим на СВО, 3 марта, сообщили в администрации Косинского округа Пермского края.
Дмитрий родился 2 февраля 1996 года. О том, где он учился и кем работал, в сообщении местных властей не уточняется.
Летом 2024 года молодой мужчина принял решение подписать контракт с минобороны РФ. В июле он отправился в зону спецоперации на территории Украины, ЛНР и ДНР. «За ленточкой» Дмитрий был стрелком-сапёром мотострелкового батальона.
1 декабря 2024 года во время выполнения одного из боевых заданий Дмитрий погиб.
Прощание с Дмитрием Петровым будет проходить на его родине. В 11:00 начнётся отпевание погибшего в Свято-Никольской церкви села Коса. С 12:00 на площади КДЦ села Косы запланирован траурный митинг.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что рожденный в Пермском крае мужчина, который потерял родного брата на СВО, просит о помощи. 50-летний штурмовик не вернулся с боевого задания. С тех пор о нём не было никаких никаких вестей.