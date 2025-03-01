ТАСС: в феврале в плен ВС РФ сдались 173 военных ВСУ

«173 военнослужащих ВСУ приняли единственное правильное решение — сдались в плен в феврале и сохранили свою жизнь. Большая часть участвовали в провалившейся авантюре ВСУ в Курской области», — сказал собеседник агентства.
Как сообщали в Минобороны России, 5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.