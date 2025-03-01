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ТАСС: в феврале в плен ВС РФ сдались 173 военных ВСУ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. В феврале 173 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным, большинство — на курском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«173 военнослужащих ВСУ приняли единственное правильное решение — сдались в плен в феврале и сохранили свою жизнь. Большая часть участвовали в провалившейся авантюре ВСУ в Курской области», — сказал собеседник агентства.

Как сообщали в Минобороны России, 5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.