В ночь на 1 марта в Ростовской области сбили три БПЛА в Новошахтинске

В Ростовской области в ночь на субботу, 1 марта, была отражена атака беспилотников. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает временно исполняющий обязанности губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Как уточнили в Минобороны России, над донским небом уничтожили три дрона.
— Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске, — написал Юрий Борисович ранним утром, в 5:19.
Как уточнил Юрий Слюсарь, происшествие обошлось без пострадавших.
— По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, — добавил глава.
Напомним, 27 февраля Юрий Слюсарь отреагировал на новость о том, что СБУ заочно предъявила ему обвинения в «пособничестве» Вооруженным силам Российской Федерации, обеспечении поставок боевых самолетов во время его работы на посту руководителя «Объединенной авиастроительной корпорацией».
— Высокая оценка роли нашей боевой авиации. Служу России! Бояться теперь нечего — с Дона выдачи нет! — прокомментировал глава региона.