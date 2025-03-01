В ночь на 1 марта в Ростовской области сбили три БПЛА в Новошахтинске

В Ростовской области в ночь на субботу, 1 марта, была отражена атака беспилотников. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает временно исполняющий обязанности губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Как уточнили в Минобороны России, над донским небом уничтожили три дрона.