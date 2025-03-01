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В ночь на 1 марта в Ростовской области сбили три БПЛА в Новошахтинске

Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Новошахтинском в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на субботу, 1 марта, была отражена атака беспилотников. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает временно исполняющий обязанности губернатора донского региона Юрий Слюсарь. Как уточнили в Минобороны России, над донским небом уничтожили три дрона.

— Ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Новошахтинске, — написал Юрий Борисович ранним утром, в 5:19.

Как уточнил Юрий Слюсарь, происшествие обошлось без пострадавших.

— По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, — добавил глава.

Напомним, 27 февраля Юрий Слюсарь отреагировал на новость о том, что СБУ заочно предъявила ему обвинения в «пособничестве» Вооруженным силам Российской Федерации, обеспечении поставок боевых самолетов во время его работы на посту руководителя «Объединенной авиастроительной корпорацией».

— Высокая оценка роли нашей боевой авиации. Служу России! Бояться теперь нечего — с Дона выдачи нет! — прокомментировал глава региона.