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Больше 12 часов в Воронеже длилась опасность БПЛА

Тревогу объявили в 9.51 в субботу, 1 марта.

В 9.51 в субботу, 1 марта, в Воронежской области объявили отбой атаки БПЛА. Угроза была объявлена накануне вечером — в 21.23 и продолжалась 12 с половиной часов.

Напомним, в ночь над регионом сбиты два беспилотника. Разрушений на земле нет. Всего, по данным Минобороны РФ, в российских регионах уничтожили 48 украинских БПЛА:

21 — над территорией Тверской области, 11 — над территорией Республики Крым, пять — над территорией Брянской области, по три над территориями Белгородской и Ростовской областей, по два — над территориями Смоленской и Липецкой областей и один — над территорией Курской области.