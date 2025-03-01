Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли в зоне действий «Севера» до 55 боевиков за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли в зоне действий «Севера» до 55 боевиков и танк за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны у Литвиново, Карасевки и Волчанска в Харьковской области, украинские войска потеряли до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Литвиново, Карасевка и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны РФ.