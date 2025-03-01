ВСУ потеряли в зоне действий «Севера» до 55 боевиков за сутки

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение формированиям двух бригад теробороны у Литвиново, Карасевки и Волчанска в Харьковской области, украинские войска потеряли до 55 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.