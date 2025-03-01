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Бойцы «Юга» заняли более выгодные рубежи и позиции

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ за сутки потеряли свыше 170 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Константиновка, Белокузьминовка, Дружковка, Платоновка, Клебан-Бык и Яблоновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них два западного производства, также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.