Бойцы «Юга» заняли более выгодные рубежи и позиции

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад, бригады авиационных комплексов ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Константиновка, Белокузьминовка, Дружковка, Платоновка, Клебан-Бык и Яблоновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них два западного производства, также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.