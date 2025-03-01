Бойцы «Юга» заняли более выгодные рубежи и позиции

По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них два западного производства, также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.