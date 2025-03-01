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ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские подразделения нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 136 районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 190 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.