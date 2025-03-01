ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани

«В ночь на 28 февраля на фоне поездки В. Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции “Русская” в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу “Турецкий поток”, — заявили в ведомстве.
Там отметили, что силы ПВО сбили все цели противника на безопасном расстоянии от объекта. Станция осуществляет подачу топлива в штатном режиме.
Украина не в первый раз пытается поразить инфраструктуру «Турецкого потока». Так, одиннадцатого января российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять дронов ВСУ в районе КС «Русская».
«Турецкий поток» — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.
После того, как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, «Турецкий поток» стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.