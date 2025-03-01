ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани

«Турецкий поток» — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.