На Кубани предотвратили атаку дронов на компрессорную станцию «Турецкого потока»

По имеющейся информации, нападение произошло во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Целью атаки, предположительно, была попытка прекратить поставки газа в европейские страны.
Компрессорная станция продолжает функционировать в штатном режиме.
В середине января 2025 года были перехвачены девять аналогичных летательных аппаратов, направленных на ту же станцию. Тогда обломки одного из дронов частично повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, однако сотрудники «Газпрома» устранили последствия и восстановили оборудование.