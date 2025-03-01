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На Кубани предотвратили атаку дронов на компрессорную станцию «Турецкого потока»

В ночь на 28 февраля российские силы ПВО отразили атаку трех беспилотников самолетного типа на компрессорную станцию Русская в Гай-Кодзоре Краснодарского края. Дроны были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта, обеспечивающего подачу газа по Турецкому потоку, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По имеющейся информации, нападение произошло во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Целью атаки, предположительно, была попытка прекратить поставки газа в европейские страны.

Компрессорная станция продолжает функционировать в штатном режиме.

В середине января 2025 года были перехвачены девять аналогичных летательных аппаратов, направленных на ту же станцию. Тогда обломки одного из дронов частично повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, однако сотрудники «Газпрома» устранили последствия и восстановили оборудование.