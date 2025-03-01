На Кубани предотвратили атаку дронов на компрессорную станцию «Турецкого потока»

В середине января 2025 года были перехвачены девять аналогичных летательных аппаратов, направленных на ту же станцию. Тогда обломки одного из дронов частично повредили здание и оборудование газоизмерительной станции, однако сотрудники «Газпрома» устранили последствия и восстановили оборудование.