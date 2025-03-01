«Отчаянные попытки киевского режима выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха. Данные за февраль текущего года подтверждают тенденцию предыдущих месяцев о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных “людоловами” ТЦК», — говорится в заявлении.
По информации ведомства, в прошлом месяце на Украине мобилизовали менее 28 тысяч человек, тогда как общие потери ВСУ за этот же период составили 38 920 военнослужащих.
В январе ТЦК отправили на фронт около 28 тысяч украинцев при потерях 51 960 человек, в декабре — около 33 тысяч (при потерях 48 470), в ноябре — около 34 тысяч (при потерях 60 805).
«Несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля так называемого “нового контракта 18−24” для привлечения на добровольной основе украинской молодежи, не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч “добровольцев” при целевом показателе четыре тысячи добровольцев в месяц», — подчеркнули в Минобороны.
Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Из-за крупных потерь на фронте бывшая администрация США потребовала от киевских властей начать призывать граждан с 18 лет. Этот вопрос вызвал негативную реакцию на Украине.
Так, издание NV привело результаты социологического опроса компании Socis, который проводился с 3 по 9 февраля. Он показал, что подавляющее большинство украинцев (86,5%) выступают против снижения мобилизационного возраста даже при ухудшении ситуации на передовой. Кроме того, 79,9% респондентов раскритиковали действующий в стране формат проведения мобилизации.
В Сети широко распространены видео, на которых представители ТЦК, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.