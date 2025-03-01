При обстреле Курской области ВСУ пострадал мужчина

«Очередная атака ВСУ против мирных жителей. Украинский дрон нанес удар по территории Беловского района. В результате атаки ранен мужчина 1975 года рождения, он ремонтировал машину в гараже. С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу. Из-за взрыва дрона повреждения также получил автомобиль», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.