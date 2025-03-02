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«Панцирь-С1» сбил БПЛА в приграничном районе Курской области

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» поразил украинский беспилотный летательный аппарат в небе над приграничным районом Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Во время несения боевого дежурства расчетом ЗРПК “Панцирь-С1” в зоне ответственности группировки войск “Север” уничтожен беспилотный летательный аппарат противника», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что расчеты ЗРПК постоянно меняют позиции, а по прибытии на новое место способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов. Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.