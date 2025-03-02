«Панцирь-С1» сбил БПЛА в приграничном районе Курской области

Там уточнили, что расчеты ЗРПК постоянно меняют позиции, а по прибытии на новое место способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов. Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.