Военные группировки войск «Центр» также отметили, что после поражений в населенных пунктах Курахово и Авдеевка Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район Красноармейска лучшие подразделения беспилотной авиации и новые силы. Российские подразделения, в свою очередь, усилили защиту позиций, установив дополнительные плиты, решетки и барьеры. Теперь каждое орудие работает в сопровождении группы прикрытия.