Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 2 мар — РИА Новости. Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил противника в лесопосадке на Купянском участке фронта, сообщил РИА Новости командир одного из подразделений группировки войск «Запад» с позывным Контора.
«Активные штурмовые действия сейчас там ведутся. Процентов на 70 мы ее (лесопосадку. — Прим. ред.) забрали. На южной части данной лесополосы, там еще сидит небольшая группа противника. Около 5−8 человек сидит до сих пор», — сказал собеседник агентства.
Военный уточнил, что все пути подхода к этому участку находится под огневым контролем бойцов группировки «Запад».
«Туда уже они ничего не подвозят, только пытаются на гексакоптерах бросать что-либо — БК (боеприпасы. — Прим. ред.) или пищу. Но опять-таки, мы по ним также работаем», — отметил командир.
Российские штурмовики группировки продолжают продвигаться на этом участке фронта, а группы БПЛА уничтожают укрепрайон противника.
«Постепенно, планомерно за счет сбросов, работы FPV они потихоньку уничтожаются», — пояснил Контора.
В четверг глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что линия фронта уверенно расширяется по всему Купянскому направлению, есть продвижение и по левому берегу реки Оскол.