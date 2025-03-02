Российские военные отрезали группу ВСУ от основных сил на Купянском участке

«Активные штурмовые действия сейчас там ведутся. Процентов на 70 мы ее (лесопосадку. — Прим. ред.) забрали. На южной части данной лесополосы, там еще сидит небольшая группа противника. Около 5−8 человек сидит до сих пор», — сказал собеседник агентства.