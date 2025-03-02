Спецназ Росгвардии уничтожил гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в зоне ответственности группировки войск «Север» поразил БПЛА ВСУ в курском приграничье. Вражеский беспилотник был сбит расчетом ЗРПК во время несения боевого дежурства.