Спецназ Росгвардии уничтожил гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области

Уточняется, после обнаружения артиллерийского орудия, его вывели из строя операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии.
«Гаубица уничтожена и не подлежит восстановлению», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в зоне ответственности группировки войск «Север» поразил БПЛА ВСУ в курском приграничье. Вражеский беспилотник был сбит расчетом ЗРПК во время несения боевого дежурства.