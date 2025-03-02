С погибшим на СВО штурмовиком Ассадуллой Джалоловым простятся под Волгоградом

«Он был храбрым, добрым и жизнерадостным, всегда приходил на помощь своим друзьям и боевым товарищам. У него было много друзей. Любил спорт, приобщал к нему своего брата. Занимался разными видами борьбы. Любое дело всегда доводил до конца», — рассказала мама защитника.