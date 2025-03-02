С погибшим на СВО штурмовиком Ассадуллой Джалоловым простятся под Волгоградом

В Волгоградской области 3 марта простится с героем специальной военной операции Ассадуллой Джалоловым. 30-летний уроженец Таджикистана погиб 11 февраля в Донецкой Народной Республике. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Урюпинска, он был контрактником, заключившим договор о службе в 2024 году. Попал в штурмовую роту, с честью выполнял воинский долг.
«Он был храбрым, добрым и жизнерадостным, всегда приходил на помощь своим друзьям и боевым товарищам. У него было много друзей. Любил спорт, приобщал к нему своего брата. Занимался разными видами борьбы. Любое дело всегда доводил до конца», — рассказала мама защитника.
Прощание состоится в понедельник в 12:00 в сквере Павших борцов в Урюпинске. Захоронение — в хуторе Попов. Жители города скорбят о гибели своего земляка и выражают соболезнования родным.