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В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по движущейся машине на левом берегу Днепра в Херсонской области, погибли два человека, заявил представитель экстренных служб региона.

Источник: © РИА Новости

«Киевские боевики обстреляли автомобиль на дороге между Новой Маячкой и Обрывками, в результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения», — сказал он.

Раненую доставили в Скадовскую центральную районную больницу.

Украинские военные регулярно обстреливают Херсонскую область. В пятницу глава региона Владимир Сальдо сообщил о двух погибших мирных жителях — в Алешках и Рыбальчем.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.