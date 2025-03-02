В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ

«Киевские боевики обстреляли автомобиль на дороге между Новой Маячкой и Обрывками, в результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения», — сказал он.
Раненую доставили в Скадовскую центральную районную больницу.
Украинские военные регулярно обстреливают Херсонскую область. В пятницу глава региона Владимир Сальдо сообщил о двух погибших мирных жителях — в Алешках и Рыбальчем.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.