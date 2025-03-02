Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«2 марта около 09:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — сообщили там.
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Украинский беспилотник был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 09:30 мск над Белгородской областью.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«2 марта около 09:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — сообщили там.