В зоне СВО погиб военный из Красногвардейского района. Вадим Бондаренко был родом из села Журавки. Он погиб 28 декабря прошлого года. Об этом сообщила глава администрации Красногвардейского района Елена Янчукова.
«Разделяю горечь невосполнимой утраты вместе с семьей Бондаренко Вадима Анатольевича, выражаю искренние слова соболезнования родным и близким героя, друзьям и сослуживцам», — написала Янчукова у себя в Tg-канале.
Прощание с бойцом состоится 3 марта. Вадиму Бондаренко в августе могло исполниться 52 года.