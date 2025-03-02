ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

В селе Тишанка Волоконовского района в результате прилета снарядов в частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и надворные постройки. Повреждения также получили социальный объект и легковой автомобиль. Гладков добавил, что из-за атаки ВСУ повреждена линия электропередачи — энергоснабжение временно отсутствует в восьми населенных пунктах.