ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр, сообщил Пушилин

«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть еще пока что такие возможности… Краснолиманское направление. Мы также видим, что без каких-то серьезных рывков, но тем не менее планомерно удерживается ситуация, где-то улучшаются позиции, что вполне в этом направлении сейчас на данном этапе устраивает», — сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.