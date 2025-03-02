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ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр, сообщил Пушилин

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ВСУ перекидывают дополнительные резервы в Часов Яр в ДНР, где продолжаются городские бои, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: AP 2024

«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть еще пока что такие возможности… Краснолиманское направление. Мы также видим, что без каких-то серьезных рывков, но тем не менее планомерно удерживается ситуация, где-то улучшаются позиции, что вполне в этом направлении сейчас на данном этапе устраивает», — сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец — Донбасс, за которым находилась основная часть города. Сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.