ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Часов Яр, сообщил Пушилин

«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть еще пока что такие возможности… Краснолиманское направление. Мы также видим, что без каких-то серьезных рывков, но тем не менее планомерно удерживается ситуация, где-то улучшаются позиции, что вполне в этом направлении сейчас на данном этапе устраивает», — сказал Пушилин, соответствующая видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец — Донбасс, за которым находилась основная часть города. Сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.