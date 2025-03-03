В Раде подтвердили гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»

Ранее об уничтожении группы боевиков ВСУ и иностранных наемников сообщили в Минобороны РФ. Согласно данным от Министерства обороны России, оперативно-тактическим комплексом РФ уничтожены 150 боевиков ВСУ. В их числе порядка 30 иностранных инструкторов. В Минобороны России подтвердили, что всё произошло на полигоне в Днепропетровской области. Момент удара запечатлели на видео.