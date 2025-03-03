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В Раде подтвердили гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»

Депутат Рады Безуглая заявила, что удар по полигону ВСУ был нанесен в ходе построения личного состава.

Источник: Комсомольская правда

Боевики Вооруженных сил Украины погибли в результате удара «Искандера-М» в субботу, 1 марта. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, удар был нанесен во время построения личного состава ВСУ. Все произошло в Днепропетровской области.

«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Александр Сырский остается на должности», — подчеркнула Марьяна Безуглая.

Ранее об уничтожении группы боевиков ВСУ и иностранных наемников сообщили в Минобороны РФ. Согласно данным от Министерства обороны России, оперативно-тактическим комплексом РФ уничтожены 150 боевиков ВСУ. В их числе порядка 30 иностранных инструкторов. В Минобороны России подтвердили, что всё произошло на полигоне в Днепропетровской области. Момент удара запечатлели на видео.