В Раде подтвердили гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»

Боевики Вооруженных сил Украины погибли в результате удара «Искандера-М» в субботу, 1 марта. С таким заявлением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
По ее словам, удар был нанесен во время построения личного состава ВСУ. Все произошло в Днепропетровской области.
«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Александр Сырский остается на должности», — подчеркнула Марьяна Безуглая.
Ранее об уничтожении группы боевиков ВСУ и иностранных наемников сообщили в Минобороны РФ. Согласно данным от Министерства обороны России, оперативно-тактическим комплексом РФ уничтожены 150 боевиков ВСУ. В их числе порядка 30 иностранных инструкторов. В Минобороны России подтвердили, что всё произошло на полигоне в Днепропетровской области. Момент удара запечатлели на видео.