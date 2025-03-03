Нардеп Безуглая: погибшие военные ВСУ при ударе «Искандером» вышли на построение

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в распоряжении российских вооруженных сил имеются более мощные и дальнобойные аналоги всех ракет с Запада, которые отправляют Украине. Так, российский лидер уточнил, что ракетный комплекс «Искандер» сопоставим со всеми модификациями американских ракет ATACMS, при этом отмечая, что «Искандер» не только имеет схожую массу боевой части, но и превосходит их по дальности.