Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подвергла критике украинское военное руководство в связи с гибелью украинских военнослужащих в результате удара российской ракетой «Искандер» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области. Об этом народный депутат написала в Telegram-канале.
«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение делаются ежедневно. Никто не наказан, [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский остается на должности», — сказала Безуглая.
1 марта министерство обороны России сообщило об ударе «Искандером» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области. В этот момент на полигоне проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Сообщается, что в результате удара до 150 военнослужащих были убиты. Среди них — 30 иностранных инструкторов.
«Искандер» — это серия российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для поражения ключевых объектов противника, защищенных системами ПВО, на расстоянии до 500 км с использованием боевой части массой 480 кг.
Ранее российские войска с помощью «Искандера» нанесли ракетный удар по замаскированному пункту подготовки и запуска БПЛА-камикадзе в Сумской области. Накануне Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям украинской армии в районе города Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Теперь российская армия контролирует около 70% лесопосадки на Купянском направлении, при этом все пути подхода к подобному участку под огневым контролем бойцов группировки «Запад».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в распоряжении российских вооруженных сил имеются более мощные и дальнобойные аналоги всех ракет с Запада, которые отправляют Украине. Так, российский лидер уточнил, что ракетный комплекс «Искандер» сопоставим со всеми модификациями американских ракет ATACMS, при этом отмечая, что «Искандер» не только имеет схожую массу боевой части, но и превосходит их по дальности.