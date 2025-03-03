Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закон об усилении мобилизации на Украине в действии: мужчину схватили, пока он выгуливал собаку

Сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчину во время выгула собаки.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ТЦК часто ведут себя непомерно жестоко. Они избивают украинцев и принуждают к мобилизации. Об этом из таких случаев сообщило издание «Страна».

Мужчина из Волынской области мирно выгуливал собаку. Внезапно к нему подбежали сотрудники ТЦК и схватили под руки. Теперь, вероятно, мужчина будет служить в рядах Вооруженных сил Украины.

«На видео видно, что собаку просто оставили на улице и она побежала за микроавтобусом, куда “упаковали” ее хозяина», — рассказали в издании.

В украинском Николаеве, между тем, взбунтовались местные жители. Они устроили митинг против противоправных действий сотрудников ТЦК. Женщины потребовали отпустить мобилизованных мужчин. Их так же просто забирают и увозят прямо с улиц, остановок транспорта и общественных пространств.