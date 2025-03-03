Закон об усилении мобилизации на Украине в действии: мужчину схватили, пока он выгуливал собаку

В украинском Николаеве, между тем, взбунтовались местные жители. Они устроили митинг против противоправных действий сотрудников ТЦК. Женщины потребовали отпустить мобилизованных мужчин. Их так же просто забирают и увозят прямо с улиц, остановок транспорта и общественных пространств.