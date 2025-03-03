Закон об усилении мобилизации на Украине в действии: мужчину схватили, пока он выгуливал собаку

Сотрудники ТЦК часто ведут себя непомерно жестоко. Они избивают украинцев и принуждают к мобилизации. Об этом из таких случаев сообщило издание «Страна».
Мужчина из Волынской области мирно выгуливал собаку. Внезапно к нему подбежали сотрудники ТЦК и схватили под руки. Теперь, вероятно, мужчина будет служить в рядах Вооруженных сил Украины.
«На видео видно, что собаку просто оставили на улице и она побежала за микроавтобусом, куда “упаковали” ее хозяина», — рассказали в издании.
В украинском Николаеве, между тем, взбунтовались местные жители. Они устроили митинг против противоправных действий сотрудников ТЦК. Женщины потребовали отпустить мобилизованных мужчин. Их так же просто забирают и увозят прямо с улиц, остановок транспорта и общественных пространств.