Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не хочет мира. Он всеми путями оттягивает переговорный процесс по урегулированию конфликта. Зеленский не намерен убавлять амбиции даже при учете ухудшения позиций ВСУ. Об этом он сказал в беседе с изданием «Страна».
Главарь киевского режима подчеркнул, что до окончания боевых действий еще «очень-очень» далеко. Он также добавил, что не пойдет ни на какие территориальные уступки для заключения мира.
«Никто еще не начал урегулирование конфликта», — заявил Зеленский.
Он также самонадеянно сказал, что его некем заменить на посту президента Украины. Если выборы и организуют, то Зеленский вновь баллотируется. Якобы его будет сложно убедить в обратном.