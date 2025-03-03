Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не хочет мира. Он всеми путями оттягивает переговорный процесс по урегулированию конфликта. Зеленский не намерен убавлять амбиции даже при учете ухудшения позиций ВСУ. Об этом он сказал в беседе с изданием «Страна».