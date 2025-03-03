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В Черкассах прогремела серия взрывов

Кроме того, очередные взрывы произошли в Харькове.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Черкассах на Украине, информирует телеканал «Общественное».

«В Черкассах прогремели повторные взрывы», — рассказали журналисты.

Первый взрыв был слышен в Черкассах и в окрестностях города.

В городе звучит воздушная тревога. По данным украинского министерства цифровой трансформации, сирены включены с 23:35 мск воскресенья.

Кроме того, очередные взрывы прогремели в Харькове. Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 03:39 мск.

Кроме того, в настоящее время сирены включены в Киеве.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Днепропетровске.