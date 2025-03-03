В Черкассах прогремела серия взрывов

Взрывы произошли в Черкассах на Украине, информирует телеканал «Общественное».
«В Черкассах прогремели повторные взрывы», — рассказали журналисты.
Первый взрыв был слышен в Черкассах и в окрестностях города.
В городе звучит воздушная тревога. По данным украинского министерства цифровой трансформации, сирены включены с 23:35 мск воскресенья.
Кроме того, очередные взрывы прогремели в Харькове. Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 03:39 мск.
Кроме того, в настоящее время сирены включены в Киеве.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и Днепропетровске.