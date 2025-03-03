Военнослужащий из Байкальска погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) глава города Василий Темгеневский, Дмитрий Александрович родился в Байкальске 16 августа 1987 года. Окончил 12 школу. После учился в училище культуры Иркутска. Работал, женился. Впоследствии с женой переехал в Омск. У супругов родились две дочери.