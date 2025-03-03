Военнослужащий из Байкальска погиб в зоне СВО

Дмитрий Сидоркевич из Байкальска погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему было 36 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) глава города Василий Темгеневский, Дмитрий Александрович родился в Байкальске 16 августа 1987 года. Окончил 12 школу. После учился в училище культуры Иркутска. Работал, женился. Впоследствии с женой переехал в Омск. У супругов родились две дочери.
Мужчина подписал контракт с Минобороны РФ 22 апреля 2024 года и отправился в зону проведения СВО. Военнослужащий пал 8 мая при выполнении боевого задания.