Военные группы «Центр» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

«Военнослужащие расчета 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 “Гвоздика” группировки войск “Центр” в ходе выполнения боевой задачи уничтожили артиллерийское орудие с расчетом и склад с боеприпасами ВСУ на александро-калиновском направлении», — сообщили в МО РФ.
Отмечается, что орудие ВСУ было замаскированно, однако его заметили операторы в ходе воздушной разведки. Корректировка точности огня самоходной артиллерийской установки выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цель с минимальным количеством выстрелов. Расчет БПЛА также зафиксировал возгорание склада с боеприпасами ВСУ.