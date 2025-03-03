Военные группы «Центр» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

Отмечается, что орудие ВСУ было замаскированно, однако его заметили операторы в ходе воздушной разведки. Корректировка точности огня самоходной артиллерийской установки выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цель с минимальным количеством выстрелов. Расчет БПЛА также зафиксировал возгорание склада с боеприпасами ВСУ.