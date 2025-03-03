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Бойцы «Центра» уничтожили немецкий танк Leopard

ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Немецкий танк Leopard мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки «Центр», это не первый Leopard на красноармейском направлении, который уничтожил данный расчет ударных БПЛА, сообщили журналистам в министерстве обороны.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчета ударного FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск “Центр” уничтожили танк ВСУ Leopard на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)», — сообщили в МО РФ.

Там добавили, что в ходе проведения воздушной разведки операторы обнаружили свежие следы бронетехники, ведущие с дороги в лесополосу.

«Я его выследил по свежим следам. Там он был замаскирован в капонире. Первым ударом я убрал взрывной волной деревья, которыми была замаскирована задняя часть танка. Вторым зашел четко куда планировалось», — рассказал разведчик-оператор Виталий.

Военнослужащие после выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части боевой машины, тем самым вызвав детонацию ее боекомплекта и последующее полное уничтожение.

Разведчик Виталий отметил, что его расчет изучает «Леопарды» на уязвимость, смотрят их слабые места. Он отметил, чтобы остановить любую технику, нужно бить прежде всего в двигатель или по гусеничному колесу.