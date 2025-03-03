«Полное моральное разложение»: жители Купянска рассказали о пьянстве и мародерстве ВСУ

Ганчев также добавил, что военнослужащие ВСУ признаются местным жителям в желании сдаться в плен при первой возможности, однако не всем удается сложить оружие из-за действий заградительных отрядов. Они открывают огонь по своим, как только получают сведения об их отступлении.