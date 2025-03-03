В Купянске Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстрируют признаки полного морального упадка. Местные жители рассказывают о случаях пьянства и мародерства среди военнослужащих. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью ТАСС.
«Мы слышим от мирного населения, что сейчас в Купянске полная ситуация морального разложения, если уж говорить о ВСУ. Постоянно слышим о том, что имеет место пьянство, мародерство и так далее», — сказал Ганчев.
Он подчеркнул, что когда украинские солдаты доходят до кондиции, они начинают обсуждать с местными жителями то, как их «тянут на убой».
Ганчев также добавил, что военнослужащие ВСУ признаются местным жителям в желании сдаться в плен при первой возможности, однако не всем удается сложить оружие из-за действий заградительных отрядов. Они открывают огонь по своим, как только получают сведения об их отступлении.
Ранее стало известно, что российская армия отрезала группу ВСУ от основных сил на Купянском участке.