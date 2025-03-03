В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА

Среди перехваченных украинских БПЛА был дрон мультироторного типа со взрывчаткой в одном из парков Макеевки. Еще один дрон с 3 килограммами фугасного заряда, нацеленный на одну из школ, был подавлен в Куйбышевском районе Донецка.