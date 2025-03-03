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В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА

ДОНЕЦК, 3 мар — РИА Новости. В ДНР сорвали 157 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, сообщили в штабе обороны ДНР.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” обнаружила и перехватила 157 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

Среди перехваченных украинских БПЛА был дрон мультироторного типа со взрывчаткой в одном из парков Макеевки. Еще один дрон с 3 килограммами фугасного заряда, нацеленный на одну из школ, был подавлен в Куйбышевском районе Донецка.

Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожили накладными зарядами на месте.