В ДНР за неделю сорвали 157 атак украинских БПЛА

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” обнаружила и перехватила 157 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.
Среди перехваченных украинских БПЛА был дрон мультироторного типа со взрывчаткой в одном из парков Макеевки. Еще один дрон с 3 килограммами фугасного заряда, нацеленный на одну из школ, был подавлен в Куйбышевском районе Донецка.
Взрывотехники регионального Управления ФСБ России обезвредили БПЛА с помощью специальных технических средств, а взрывоопасные предметы уничтожили накладными зарядами на месте.