«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Липецкой области, два БПЛА — над территорией Ростовской области и два БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Липецкой областью, два — над Ростовской и два — над Белгородской, сообщили в Минобороны России.