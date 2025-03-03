Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Липецкой области, два БПЛА — над территорией Ростовской области и два БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.