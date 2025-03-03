Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе

До этого Пушилин рассказал, что у ВСУ недостаточно сил для контрнаступления в ДНР у Часова Яра. «Мы видим, что противник понимает и осознает, что у нас открывается достаточно серьезный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях», — сказал он.