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Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе

Бои на курахово-великоновоселковском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) сместились в Константинополь и Разлив. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, бои сместились в районе Константинополя, а также в населенного пункта Разлив. Он добавил, что российские подразделения в дальнейшем направятся в сторону населенного пункта Богатырь.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные постепенно продвигаются на краснолиманском направлении в ДНР. По его словам, продвижение нельзя назвать резким, но контроль над ситуацией полный.

До этого Пушилин рассказал, что у ВСУ недостаточно сил для контрнаступления в ДНР у Часова Яра. «Мы видим, что противник понимает и осознает, что у нас открывается достаточно серьезный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях», — сказал он.