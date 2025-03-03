Пушилин рассказал о ситуации под Дзержинском

«Мы видим попытки контратаковать противника как на направлении красноармейском, так и на направлении Дзержинска, пригорода Дзержинска, где противник ещё имел возможность закрепиться — конечно, для него критически важно удержать позиции, а где-то, может быть, хотелось бы и улучшить. Поэтому видели некие попытки в направлении терриконов продвинуться противника, но ситуация контролируется Вооружёнными силами Российской Федерации», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».