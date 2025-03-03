Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СВО погиб бывший директор газеты «Парма-Новости»

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб бывший директор газеты «Парма-Новости» Александр Пыстогов.

Источник: Reuters

Об этом сообщается на сайте издания.

Господин Пыстогов принимал участие в СВО по контракту. Проходил службу в мотострелковой роте. Погиб 14 апреля 2024 года. Похороны военнослужащего пройдут сегодня в Сургуте.