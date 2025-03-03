В СВО погиб бывший директор газеты «Парма-Новости»

Об этом сообщается на сайте издания.
Господин Пыстогов принимал участие в СВО по контракту. Проходил службу в мотострелковой роте. Погиб 14 апреля 2024 года. Похороны военнослужащего пройдут сегодня в Сургуте.
В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб бывший директор газеты «Парма-Новости» Александр Пыстогов.
Об этом сообщается на сайте издания.
Господин Пыстогов принимал участие в СВО по контракту. Проходил службу в мотострелковой роте. Погиб 14 апреля 2024 года. Похороны военнослужащего пройдут сегодня в Сургуте.