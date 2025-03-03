Forbes: ВСУ не хватает снарядов для САУ «Пион» после прекращения поставок из США

По его оценкам, после того как на американских складах не осталось 203-мм снарядов, украинские «Пионы» «начали время от времени замолкать». Отмечается, что из-за дефицита боеприпасов ВСУ не используют имеющиеся в резерве дополнительные САУ взамен орудий, уничтоженных российскими военными.
Как сообщает издание, Украина не производит 203-мм снаряды, поэтому боеприпасы для стоящих на вооружении ВСУ советских САУ 2С7 «Пион» поставлялись из-за рубежа. В частности, администрация экс-президента США Джо Байдена в 2023 году передала Киеву около 10 тыс. снарядов M105 и M106, которые ранее были произведены для уже снятой с вооружения американской артустановки M110.
По данным журнала, помимо США, 203-мм снаряды для ВСУ поставляла Греция. При этом, будучи «одной из самых неохотных сторонниц Украины» среди стран НАТО, она не стремилась использовать все имеющиеся возможности по снабжению украинской армии. Издание считает, что «при наличии политической воли» Греция могла бы передать Украине значительно больше боеприпасов. По мнению Forbes, в перспективе снаряды для украинских «Пионов» могла бы поставлять Турция.
Как передавала ранее газета The New York Times, президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины. Комплекс мер может включать приостановку или отмену военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США и включающей поставки боеприпасов и боевой техники.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.