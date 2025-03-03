ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Садовое Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.